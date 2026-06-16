İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika
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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

16.06.2026 18:22
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi güvenliğini görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erakçi ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi ve Tahran-Washington mutabakatı sonrası diplomatik alanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.???????

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika

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