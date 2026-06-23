İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika
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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

23.06.2026 12:12
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini görüşmek üzere Umman'da Sultan Tarık ile bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunu görüşmek üzere gittiği Umman'da Sultan Heysem Bin Tarık ile bir araya geldi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunu görüşmek üzere Umman'a yaptığı ziyaret sırasında Umman Sultanı Tarık ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı heyetin Umman ziyaretinde Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin düzenlemeler hakkında görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Erakçi, dün İsviçre'de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Umman'a geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika

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