İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma - Son Dakika
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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma

İran ve Umman\'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma
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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda ortak geçici seyir koridoru oluşturma ve mayınları temizleme konusunda anlaştı.

(ANKARA) - İran, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan diplomatik gerginlik sürerken, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesi konusunda görüşmelere yeniden başladı. Stratejik su yolunda "ortak geçici bir seyir koridoru" oluşturulmasını görüşen İran ve Umman, Boğaz'ın mayınlardan temizlenmesi konusunda mutabık kaldı.

İran ve Umman'ın, savaşın şubat ayında başlamasından bu yana küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kontrolüne ilişkin haftalardır aralıklarla görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

İki ülke dün yaptıkları açıklamada, boğazdan geçiş için "ortak geçici bir seyir koridoru" oluşturulmasını görüştüklerini ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Savaşın başlamasından bu yana Boğaz'daki ticari gemi trafiğinin büyük bölümü durmuş durumda.

TRUMP: BOĞAZDAKİ MAYINLAR TEMİZLENDİ

ABD Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların temizlendiğini açıklamıştı. Trump, İran'ı yeni mayın döşememesi konusunda uyarmış ve mayın döşeyen gemi veya teknelerin "derhal ve sistematik olarak imha edileceğini" söylemişti. ABD ile İran arasındaki çatışmalar, büyük ölçüde sona erdi. Ancak taraflar arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik diplomatik çabaların çıkmaza girmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişin halen riskli olduğu belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın boğaz girişinde bulunan Ash Shishah bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili (17 kilometre) kuzeydoğusunda bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu ve hareket kabiliyetini kaybettiğini bildirdi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIM BASKISI SÜRÜYOR

ABD, İran ekonomisini zayıflatmak amacıyla bu hafta İran'la ticaret yapmayı sürdüren ülkelere yaptırım uygulamakla tehdit etti ancak cezaların hemen yürürlüğe konulmayacağını açıkladı. İran ise Washington'ın ekonomisini izole etmeye yönelik girişimini "açık bir hukuksuzluk" olarak nitelendirerek, çok sayıda ülkenin ABD'nin baskı kampanyasına katılmayacağı yönündeki beklentisini dile getirdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle tahliye edilen veya personel sayısı azaltılan Orta Doğu'daki bazı diplomatik misyonlarına yeniden personel göndermeye başlamasının, Washington'ın çatışmanın kısa vadede yeniden tırmanma riskini daha düşük gördüğüne işaret ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu desteğinin çatışmanın ilk günlerinden bu yana en düşük seviyeye gerilediği, ABD Başkanı Trump'ın kamuoyu desteğinin de kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde rekor seviyede düşük olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma - Son Dakika

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