İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da Buluştu - Son Dakika
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da Buluştu

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran\'da Buluştu
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları, Hürmüz Boğazı ve bölgesel meseleler üzerine görüşmeler yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Bakanlıkta Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Erakçi ile Busaidi görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin henüz bilgi verilmezken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü açıklamasında, iki Bakan'ın karşılıklı ilişkiler ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele alacağını bildirmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla görüşmeler yürütüyor.

İranlı yetkililer, Umman ile görüşmelerin Boğaz'ın açılmasıyla ilgili olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da Buluştu - Son Dakika

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