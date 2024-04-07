İran ve Umman, Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda mutabık

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ülkesiyle Umman'ın, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile başkent Maskat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, ülkesinin, bölgede ve dünyada önemli pozisyonlar alınması konusunda Umman'la en üst düzeyde istişarelerini sürdürdüğünü ve Gazze'deki savaşın ve soykırımın durması gerektiği konusunda da iki taraf arasında mutabakat olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin de her alanda istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydeden Abdullahiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına yönelik başlatılan girişimden ötürü teşekkür etti.

Busaidi ise ülkesinin, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesini amaçlayan çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Busaidi, halkının gerek Gazze'de gerekse diğer işgal altındaki topraklarda maruz kaldığı saldırılar nedeniyle Filistin'in temel mesele olduğunu dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, İran'ın Şam Konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının da, bölgedeki savaşın kapsamını genişlettiğini ve savaş çığırtkanlığında yeni bir sayfa açtığını ifade etti.