İran ve Umman, Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda mutabık - Son Dakika
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İran ve Umman, Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda mutabık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtti. Abdullahiyan, ayrıca bölgede ve dünyada önemli pozisyonlar alınması konusunda Umman ile istişarelerini sürdürdüklerini ve ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ifade etti. Busaidi ise Filistin'in temel mesele olduğunu vurgulayarak, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için çalışmaları desteklediklerini söyledi.

07.04.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ülkesiyle Umman'ın, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile başkent Maskat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, ülkesinin, bölgede ve dünyada önemli pozisyonlar alınması konusunda Umman'la en üst düzeyde istişarelerini sürdürdüğünü ve Gazze'deki savaşın ve soykırımın durması gerektiği konusunda da iki taraf arasında mutabakat olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin de her alanda istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydeden Abdullahiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına yönelik başlatılan girişimden ötürü teşekkür etti.

Busaidi ise ülkesinin, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesini amaçlayan çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Busaidi, halkının gerek Gazze'de gerekse diğer işgal altındaki topraklarda maruz kaldığı saldırılar nedeniyle Filistin'in temel mesele olduğunu dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, İran'ın Şam Konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının da, bölgedeki savaşın kapsamını genişlettiğini ve savaş çığırtkanlığında yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman, Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda mutabık - Son Dakika

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