İran Yargı Başkanı'ndan Saldırı Uyarısı

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, "ABD- İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız." dedi.
Mizan Haber Ajansı'na göre Ejei, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız." dedi.
ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.
