İran Yeni Füzelerini Tanıttı - Son Dakika
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İran Yeni Füzelerini Tanıttı

İran, Cihad füzesi ve Şahid-136B İHA'yı Kutsal Savunma Haftası'nda tanıttı. Savunma gücü vurgulandı.

22.09.2024 15:02
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TAHRAN, 22 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yerli üretim ve nokta vuruş özelliğine sahip yeni uzun menzilli balistik füzesi ve kamikaze insansız hava aracı (İHA), silahlı kuvvetlerin düzenlediği büyük bir geçit töreninde tanıtıldı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre, Cihad adlı balistik füze ve Şahid-136B insansız hava aracı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin Tahran'ın güneyindeki türbesinde Cumartesi günü düzenlenen geçit töreninde ilk kez sergilendi. Tanıtım, 1980'lerde 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nın anıldığı Kutsal Savunma Haftası'nın başlangıç gününde gerçekleştirildi.

Haberde, İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'na bağlı Hava Kuvvetleri tarafından tasarlanıp geliştirilen katı yakıtlı ve tek kademeli Cihad balistik füzesinin 1.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri tam isabetle vurabildiği, turbojet motorlu Şahid-136B insansız hava aracının ise 2.500 kilometre uzaklıktaki hedefleri imha edebildiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kendini savunabileceğini ve birlik, beraberlik ve diğer Müslüman ülkelerle işbirliği yoluyla Batı Asya bölgesinde barış ve güvenliği sağlayabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Pezeşkiyan, "Bugün İran'ın savunma ve caydırıcılık gücü öyle bir seviyeye yükselmiştir ki, hiçbir şeytan, ülkemize karşı herhangi bir saldırı gerçekleştirmeye cesaret edemez, hatta bunu aklından bile geçiremez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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