İran Yeni Liderini Seçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Yeni Liderini Seçiyor

01.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erakçi, Hamaney suikastının ardından yeni liderin birkaç gün içinde belirleneceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke lideri Ali Hamaney'e suikastın ardından yeni liderin 'bir veya iki gün içinde' seçileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran lideri Hamaney'e suikastı "çok tehlikeli ve emsalsiz" bir eylem olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İranlı Bakan, "Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Suikastın, mevcut çatışmayı daha karmaşık ve daha tehlikeli bir hale getirdiğini belirten Erakçi, "Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz." dedi.

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almasına ilişkin Erakçi, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki ülkelerle ilişkilerimiz iyi ve bizimle hiçbir sorunları yok. Fars Körfezi'ndeki komşularımıza saldırmıyoruz aksine bu ülkelerdeki Amerikan varlığını hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bölgedeki Amerikan askeri üslerine düzenlenen saldırılar sonrasında ABD'nin bu üsleri boşaltmaya başladığını kaydetti.

ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığına vurgu yapan Erakçi, "Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı." şeklinde konuştu.

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını ve "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Yeni Liderini Seçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: İran Yeni Liderini Seçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.