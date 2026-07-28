İran, Zararların Tazminini Talep Etti - Son Dakika
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İran, Zararların Tazminini Talep Etti

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşerek, tazminat üzerine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile yaptığı görüşmede, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığı ve Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini aktardı.

İran'ın da gerilimin artmasını istemediğini belirten Erakçi, "Ancak vatandaşlarımıza ya da çıkarlarımıza yönelik her türlü saldırı kabul edilemez. İran'a verilen zararlar tazmin edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Erakçi'yle telefon görüşmesini paylaşmıştı.

Görüşmede, ülkesinin tüm eylemlerinin yalnızca Rus saldırganlığına karşı savunmaya yönelik olduğunu ve hiçbir zaman sivil gemilere veya insanlara yönelik olmayı amaçlamadığını söylediğini dile getiren Sybiha, "Diplomasi, zor olsa bile doğrudan sohbet etmeyi gerektirir. Amacımızın gereksiz bir tırmanıştan kaçınmak olduğunu vurguladım." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde 25 Temmuz'da, Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Zararların Tazminini Talep Etti - Son Dakika

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