İran'ın Bender Deyyer kentindeki limanda iki ticari teknede yangın çıktı

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Deyyer kentindeki bir limanda, fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre, Bender Deyyer'deki Vaizi İskelesi'nde meydana gelen yangın henüz söndürülemedi.

Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı.

Umrani, yangının diğer teknelere yayılmasını önlemek için söndürme çalışmalarının sürdüğünü, çıkış nedeninin ise henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.