İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı

Kadınlar Asya Kupası'na katılmak üzere Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 6 oyuncusuna "iltica hakkı" verildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İranlı futbolculara ülkede kalma seçeneği sunduklarını açıkladı.

Burke, sporcuların bir kısmının teklifi aileleriyle görüştüğünü ve 7 takım üyesinin Avustralya'da kalmaya karar verdiğini kaydetti.

Öte yandan Burke, bir kişinin son anda karar değiştirerek İran'a dönmeyi tercih etmesi üzerine Avustralya'da 6 kişinin kaldığını belirtti.

İltica talebinde bulunan isimlere, geçici vize tahsis edildiği bilgisini paylaşan Burke, bazı takım üyelerinin ise İran Devrim Muhafızları ile olan bağlantıları nedeniyle vize alamadığını ifade etti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerinin sağlanmasını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurmuştu.