İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı

İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı
11.03.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 6 oyuncuya iltica hakkı tanıdı.

Kadınlar Asya Kupası'na katılmak üzere Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 6 oyuncusuna "iltica hakkı" verildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İranlı futbolculara ülkede kalma seçeneği sunduklarını açıkladı.

Burke, sporcuların bir kısmının teklifi aileleriyle görüştüğünü ve 7 takım üyesinin Avustralya'da kalmaya karar verdiğini kaydetti.

Öte yandan Burke, bir kişinin son anda karar değiştirerek İran'a dönmeyi tercih etmesi üzerine Avustralya'da 6 kişinin kaldığını belirtti.

İltica talebinde bulunan isimlere, geçici vize tahsis edildiği bilgisini paylaşan Burke, bazı takım üyelerinin ise İran Devrim Muhafızları ile olan bağlantıları nedeniyle vize alamadığını ifade etti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerinin sağlanmasını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güncel, Futbol, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: İranlı Kadın Futbolculara İltica Hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.