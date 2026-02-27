Iranlı Kadına Fransa'da Terör Propagandası Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iranlı Kadına Fransa'da Terör Propagandası Cezası

27.02.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, sosyal medya paylaşımlarından dolayı İranlı Mehdiye İsfendiyari'ye 4 yıl hapis cezası verdi.

Fransa'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör propagandası yapmakla suçlanan İranlı Mehdiye İsfendiyari'ye 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te görülen davada, mahkeme, İsrail'in 7 Ekim saldırılarına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımları dahil, İsfendiyari'nin "eylemlerinin niteliği ve ciddiyetini" gerekçe göstererek, İranlı kadına 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, İsfendiyari'ye süresiz olarak Fransa topraklarına giriş yasağı da getirdi.

Sanık avukatı, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İranlı kadın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu yargılanmıştı

Mezun olduğu Lumiere Üniversitesinde akademisyen ve çevirmen olarak görev yapan İsfendiyari, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 8 ay tutuklu yargılanmış, Ekim 2025'te şartlı tahliye edilmişti.

İranlı 39 yaşındaki kadın hakkında ocak ayında başlayan davada savcılık, İsfendiyari için 3 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası talep etmiş, sanığın tutuklu yargılanma süresini göz önüne alarak hapse gönderilmesinin gerekli olmadığını savunmuştu.

İran'daki Fransız vatandaşları ile İsfendiyari'nin takas edilebileceği iddiası

Hüküm giyen İran vatandaşının, İran'daki 2 Fransız vatandaşı ile takas edilebileceği yönündeki iddialar basına yansıdı.

Fransa hükümeti, İran'da tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve partneri Jacques Paris'in, İsfendiyari ile takas iddialarına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

5 Kasım 2025'te, 3 yılı aşkın süredir İran'da tutuklu bulunan Kohler ve Paris, Evin Hapishanesinden salıverilmişti. İran makamları, casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçladığı Fransız vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına hala izin vermiyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güvenlik, Fransa, Güncel, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iranlı Kadına Fransa'da Terör Propagandası Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:06:07. #7.11#
SON DAKİKA: Iranlı Kadına Fransa'da Terör Propagandası Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.