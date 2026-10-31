İranlı Rızai nükleer doktrinin değişmediğini söyledi, Vance'e henüz yanıt vermedi

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinde nükleer doktrinin değiştirilmesine ilişkin yeni bir karar alınmadığını söyledi.

Rızai, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer doktrin hakkında konuştu???????.

Zaman zaman İran'ın önceki lideri Ali Hamaney'in, 2000'li yılların başında nükleer silahların geliştirilmesini veya kullanılmasını yasaklamasına yönelik çıkardığı fetvanın yeni lider Mücteba Hamaney tarafından değiştirileceği yönünde iddiaların ortaya atıldığı İran'da Rızai, nükleer doktrinin değiştirilmesine ilişkin yeni bir karar alınmadığını söyledi.

Rızai ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendisine hitaben kaleme aldığı mektubu incelediğini ancak henüz cevap vermediğini belirterek, "Üslupları değişti ki bu iyi bir işaret. İran halkının zaferini sağlamlaştırmıştır." dedi.