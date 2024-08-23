İranlı sanatçılar Homayoun Shajarian ve Anoushiravan Rohani İstanbul'da sahne alacak

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İranlı sanatçılar Homayoun Shajarian ile Anou???????shiravan Rohani, 9 Kasım'da Ülker Sports Arena'da sahne alacak.

Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserde, klasik İran melodileri ile Batı müziği ritimleri buluşacak.

Henüz 5 yaşında, tombak olarak bilinen İran el davulunun ritimlerini ilk kez keşfeden Homayoun Shajarian, müzikal yolculuğunda kemençeyi benimsedi ve Tahran Müzik Konservatuvarındaki çalışmalarında da kemençeye odaklandı. Shajarian, son olarak, İngiliz sanatçı Sami Yusuf ile "Existentia" adlı yeni şarkı için bir araya geldi.

Rohani ise Doğu ve Batı müzik gelenekleri arasında etkileyici bir köprü görevi üstlenerek, coğrafi sınırları aşan müzik yolculuğunda uluslararası anlamda ilgi gördü.