İranlı sözcü, Çezzabe kapatmasının Iraklı tüccarları daha çok etkilediğini belirtti - Son Dakika
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İranlı sözcü, Çezzabe kapatmasının Iraklı tüccarları daha çok etkilediğini belirtti

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İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, Irak'ın Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nı kapatma kararını Tahran'a bildirmediğini söyledi. Zeynivend, kapanmanın iki ülke için sorunlara yol açacağını, olumsuz etkinin daha çok Iraklı tüccarlarda olduğunu belirtti.

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, Irak'ın iki ülke arasındaki Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nı kapatma kararı konusunda Tahran'ı bilgilendirmediğini söyledi.

Zeynivend, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeynivend, İran ile Irak arasında sınır kapılarına ilişkin mevcut mutabakat zaptına göre bir tarafın güvenlik gerekçesiyle sınırı kısa süreliğine kapatması durumunda karşı tarafın bilgilendirilmesine ihtiyaç olmadığını ancak kapanmanın bir veya iki gün gibi daha uzun sürmesi halinde karşı tarafın bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Irak'ın Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nı kapatma kararı hakkında İran'a bilgi vermediğini kaydeden Zeynivend, sınırların kapatılmasının her iki ülke açısından da bazı sorunlara yol açacağını söyledi.

Ancak İran'ın çok sayıda kara ve deniz sınırı bulunduğunu söyleyen Zeynivend, "Sınırların kapatılması Iraklı tüccarlar için daha fazla sorun oluşturuyor ve olumsuz etkileri karşı taraf için daha büyük. Bu mesele ortak bir konudur. İçişleri Bakanlığı, sınırın kapatılmasının nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İran ile Irak arasındaki Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nın, Irak Başbakanı Ali es-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürülmüştü.

İran ile Irak arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: AA
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