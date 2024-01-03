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İranlı Sünni din adamı Kirman'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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İranlı Sünni din adamı Kirman'daki terör saldırısını kınadı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Kirman'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. İsmailzehi, saldırının şok edici olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere yüksek mertebe, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara sabır diledi. Kirman'daki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

İranlı Sünni din adamı Kirman\'daki terör saldırısını kınadı
03.01.2024 - 22:22,
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Kirman'da düzenlenen terör saldırısını "şiddetle" kınadı.

İsmailzehi'nin ofisinin resmi Telegram sayfasında, Sünni din adamının Kirman'daki terör saldırısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Kirman'da onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan terör saldırısının "şok edici" olduğunu belirten İsmailzehi, "Bu terör olayını şiddetle kınıyorum. Allah'tan, bu olayda şehit olanlara yüksek mertebe, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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