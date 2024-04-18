İranlı Şüpheli, Taksiciyi Öldürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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İranlı Şüpheli, Taksiciyi Öldürdüğünü İtiraf Etti

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İstanbul'da bir taksiciyi öldüren İranlı şüpheli, savcılıktaki ifadesinde olayın detaylarını anlattı. Şüpheli, tartışma sonucunda sinirlenerek taksicinin üzerine bıçakla saldırdığını ve daha sonra para çalmak için aracı kullanmaya devam ettiğini itiraf etti.

18.04.2024 19:30
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GAYE ŞEYMA CAN

60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli  "canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "'500 TL param var beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatırlatıp doları vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Kendisi bana küfür etti. 'Seni Taksiciler Odasına şikayet edeceğim' dedim. ?ahıs küfürlerine devam edince ben sinirlendim ve cebimde taşıdığım bıçağı çıkardım ve çok kez kendisini bıçakladım. Her ne kadar tartışmış olsak da araçtan para çalmak için binmiştim" dediği öğrenildi.

Taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17.00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin arından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İranlı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"200 DOLAR İSTEDİ, TARTIŞTIK"

"Dün öğleden 12.00'da otelden çıktım, gördüğüm taksiye bindim. Taksi soforüne beni gezdirmesini geri otele getirmesin söyledim. Net olarak beni şu adrese götür demedim. Niyetim bir müddet gezip geri dönmekti. Taksi ile gezerken şoföre beni turistlerin görüp bilmedigi yerlere götürüp gezdirmesini istedim. Taksici beni Şişli taraflarını gezdirdi. Deniz kenarından sahili gezdirdi, Beşiktaş taraflarını gezdirdi, daha birkaç yere daha götürdü. Biz gezerken taksici bana seni saat 17.00 ye kadar gezdirebilirim dedi. Kendisiyle gezip sohbet ederken Sarıyer taraflarında tam olarak bilmedigim ama olayın olduğu yer diye tanımlayabileceğim yerde kendisi benden taksi ücreti olarak 200 dolar istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1-1,5 saat gezmiştik. Ben kendisine, 'Dolarla anlaşmamıştık. Neden dolar istiyorsun' dedim. Bu esnada aracı durdurmuştu. Ben takside şoförün arka koltugunda ortada oturuyordum.

"KÜFÜR EDİNCE SİNİRLENDİM, ÇOK KEZ BIÇAKLADIM"

Taksiye ilk binerken kendisine '500 TL param var beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatrlatıp doları vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladik. Kendisi bana küfür etti. 'Seni Taksiciler Odasına şikayet edeceğim' dedim. ?ahıs küfürlerine devam edince ben sinirlendim ve cebimde taşıdığım bıçağı çıkardım ve çok kez kendisini biçakladım. Ben onu bıçaklarken o da beni engellemeye çalişıyordu. Kendisini yaraladıktan sonra onu taksiden yere attım ve şoför koltuğuna geçtim. Taksinin kapı kolu içinde paralar vardı, onları da üzerime aldım. Oradan kaçmaya çalışırken bir muddet araçla devam ettim, gözlüklerim gözümde olmadığından çok iyi de görmiyordum, sonra polisler beni durdup yakaladılar.

"TAKSİCİDEN PARA ÇALMAK İÇİN ARCA BİNMİŞTİM"

Taksici ile aramda her ne kadar taksi ücretiyle ilgili tartışma çıkmış olsa da ben paraya ihtiyacım olduğu için, taksiciden para çalmak için araca binmiştim. Pişmanım"

İranlı Şüpheli, Taksiciyi Öldürdüğünü İtiraf Etti
Kaynak: ANKA

İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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