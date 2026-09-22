İranlı Tümgeneral İzedi, ABD gemilerinin balistik füzelerle vurulabileceğini açıkladı

İranlı Tümgeneral İzedi, ABD gemilerinin balistik füzelerle vurulabileceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı İzedi, İran'ın ABD gemilerini balistik füzelerle vurabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi. İzedi, ABD'nin 12 ülkedeki üslerinin sonuç vermediğini belirtti; Sözcü Muhibbi de Kazma Dağı'na saldırı halinde karşı duracaklarını kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzedi, ülkesinin ABD gemilerini balistik füzelerle vurabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İzedi, ülkesi ile ABD arasında devam eden gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Bölge ülkelerinin bölgesel güvenliği birlikte sağlaması gerektiğini belirten İzedi, ABD'nin 12 ülkedeki üslerinin bir sonuç vermediğinin görüldüğünü söyledi.
İranlı komutan, "Düşman (ABD) gemilerini balistik füzelerle hedef alabilecek durum ve yeteneğe sahibiz" dedi.
Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de ABD'nin Kazma Dağı'na veya herhangi bir yere saldırı düzenlemesi halinde buna karşı duracaklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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