İranlı yetkili, Umman mutabakatı Hürmüz'ün derhal açılacağı anlamına gelmiyor - Son Dakika
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İranlı yetkili, Umman mutabakatı Hürmüz'ün derhal açılacağı anlamına gelmiyor

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İranlı yetkili, Umman ile varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu bildirdi.

İranlı yetkili, Umman ile varılan mutabakatın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu bildirdi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ve Umman arasında yoğun teknik ve diplomatik görüşmeler sonucunda eylül başlarında nihai anlaşmaya varıldığını aktardı.

Tahran ve Maskat arasındaki mutabakatın yakında Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla duyurulacağını aktaran İranlı yetkili, mutabakata göre, Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını belirtti.

İranlı yetkili, "Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve bu düzenleme hayata geçirildikten sonra ABD'nin açılmasında ısrar ettiği ve yeni gerilimin ana nedeni olan güney güzergahı kapatılacak." dedi.

Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması anlamına gelmediğini dile getiren İranlı yetkili, "İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için aracılar vasıtasıyla Amerikan tarafına 7 şart öne sürmüştür ve İran'ın en yüksek makamları tarafından onaylanan bu 7 şart yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacaktır. Boğazın açılması tamamen Amerikan tarafının İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlıdır." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 Eylül'de Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulacağını bildirmişti. ?????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı yetkili, Umman mutabakatı Hürmüz'ün derhal açılacağı anlamına gelmiyor - Son Dakika

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