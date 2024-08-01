İranlı Yetkililer Müttefikleriyle Görüşecek

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(ANKARA) -İranlı üst düzey yetkililer, Lübnan, Irak ve Yemen'deki müttefiklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. İran ve İran'ın bölgesel müttefiklerinin, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybettiği suikasta karşı olası misilleme üzerinde durmaları bekleniyor.

İngiliz medyasının bölgesel kaynaklara dayandırarak aktardığı habere göre, İranlı üst düzey yetkililer, bugün bölge müttefikleri Hizbullah, Husi ve Haşdi Şabi'den temsilcilerle bir görüşme gerçekleştirecek.

İran ve İran destekli Şii milis gruplarından temsilcilerin, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah Komutanı Fuad Şükr ve Gassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in öldürülmesinin doğrulanmasının ardından İsrail'e yönelik olası misilleme yollarını değerlendirecekleri aktarılıyor.

Tahran'da dün Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin, salı günü ise Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında üst düzey Hizbullah komutanının öldürülmesi nedeniyle İsrail, İran ve İran destekli milis gruplar arasında geniş çaplı bölgesel bir çatışma riski arttığı değerlendiriliyor.