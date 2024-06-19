İranlılar Kurban Bayramını Van'da geçirdi - Son Dakika
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İranlılar Kurban Bayramını Van'da geçirdi

İranlı turistler, Kurban Bayramı'nı Van'da geçirerek esnafa çifte bayram yaşattı. İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarırken, yaptıkları alışverişlerle de esnafa destek oldu. Van esnafı, İranlı turistlerin ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, İranlılar da Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini dile getirdi.

19.06.2024 10:54
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İranlılar Kurban Bayramını Van'da geçirdi

VAN - Kurban Bayramı'nı Van'da geçiren İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Arife gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşarken, bir yandan da yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Van esnafı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Van'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlılar ise Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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