İrfan Esmer, Diyarbakır Sur\'da silahlı saldırıda 43 yaşında öldü

DİYARAKIR'ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü ve Lale sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. İrfan Esmer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.