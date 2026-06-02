Iringa'da Osmanlı Mimariyle Cami Açıldı
Iringa'da Osmanlı Mimariyle Cami Açıldı

02.06.2026 11:53
Tanzanya'nın Iringa kentinde Osmanlı mimarisiyle yapılan caminin açılışı yapıldı, bölgeye katkı bekleniyor.

Tanzanya'nın Iringa kentinde Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Faraj Camisinin açılışı yapıldı.

Tanzanya'daki Abri ailesinin finansmanını sağladığı cami, Türk mimar ve mühendisler tarafından Osmanlı mimarisine uygun şekilde kent merkezine yapıldı.

Malzemelerinin tamamının Türkiye'den getirildiği ibadethane, çifte minaresi, 3 katı ve 5 bin kişilik kapasitesiyle dikkati çekiyor.

İç süslemesi ve avizeleriyle Türkiye'deki camileri aratmayan cami, turkuaz halılarıyla ön plana çıkıyor.

Ülkedeki "ilk Osmanlı mimarili cami" olma özelliğini taşıyan Caminin, özel gün ve gecelerde dini mesajların yansıtıldığı mahyası da bulunuyor.

İbadethaneyi, açılışının ardından Iringa şehrinde yaşayan çok sayıda Müslüman ziyaret etti.

"Türkiye, Tanzanya'nın gelişmesine her zaman destek olacak"

Açılışa katılan Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer, AA muhabirine, cami açılışından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye ve Tanzanya'nın iki kardeş ve dost ülke olduğunu vurgulayan Gezer, Türkiye'nin Tanzanya'nın gelişmesine her zaman destek olacağının altını çizdi.

Gezer, gelecek dönemlerde ilişkilerin daha da ivmelenerek artacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

