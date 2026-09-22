İrlanda Bakanı McEntee, AB'nin İsrail karşısında güvenilirliğini yitirdiğini söyledi

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'e karşı toplu hareket etmekte başarısız olduğunu ve bu konuda güvenilirliğini yitirdiğini belirtti.

McEntee, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin sorularını yanıtladı.

İrlanda'da Filistin destekçilerinin, İrlanda kulüpleri ile İsrail kulüpleri arasında yapılacak müsabakaları protesto etmesine değinen McEntee, "Sporun insanları bir araya getirdiğini gördük ancak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bir duruş sergilememiz de çok önemli." dedi.

İsrail hükümetine ve eylemlerine destek vermediklerini kaydeden İrlandalı Bakan, İsrail'i mevcut pozisyonundan döndürmek için her türlü adımı attıklarına işaret etti.

Spor müsabakalarının organizatör ve yayıncılarının bağımsız taraflar olduğunun altını çizen McEntee, bunlara baskı yapamayacaklarını vurgulayarak, "İnsanlar müsabakaları izleyip izlememe kararını kendileri verir. Biz, Gazze'deki ve Batı Şeria'daki insanları desteklemeye yönelik atacağımız adımlara odaklanacağız." diye konuştu.

McEntee, İsrail hükümetine karşı Avrupa genelinde atılacak adımlara da önem verdiklerini belirterek, "Bu şekilde atacağımız adımların daha büyük etkisi olur. Birkaç aydır pozisyonlarda değişiklikler oluyor. Daha fazla ülke adım atıyor ve daha fazla ülkenin AB'nin Batı Şeria'dan ticarete yönelik duruşunu değiştirme çağrısı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinden de bu tür çağrılar yapıldığını hatırlatan İrlandalı Bakan, "Bu haftaki hedefim bu konu olacak. Brüksel'de Dış İlişkiler Konseyi toplantısı olacak. Bu konuyu masaya getirip oylamamız için çalışacağım." sözlerini sarf etti.

McEntee, AB ülkelerinin tek başlarına da karar alabileceğini hatırlatarak, "Ancak toplu halde hareket etmeliyiz. Çok açık olmak gerekirse, burada başarısız oluyoruz. Güvenilirliğimizi bu konuda yitirdik. Birlikte hareket etmezsek İsrail hükümetinin kararı değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'nın duruşunun kesin olduğunu kaydeden McEntee, "Bir toplumun yok edilmesi girişimini görüyoruz." diye konuştu.