İrlanda Bakanı McEntee, AB'nin İsrail karşısında güvenilirliğini yitirdiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda Bakanı McEntee, AB'nin İsrail karşısında güvenilirliğini yitirdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, ABD'nin New York kentinde AB'nin İsrail'e karşı toplu hareket edemediğini ve güvenilirliğini yitirdiğini söyledi. Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Batı Şeria'dan ticarete yönelik duruşu gündeme getireceğini belirtti.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'e karşı toplu hareket etmekte başarısız olduğunu ve bu konuda güvenilirliğini yitirdiğini belirtti.

McEntee, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin sorularını yanıtladı.

İrlanda'da Filistin destekçilerinin, İrlanda kulüpleri ile İsrail kulüpleri arasında yapılacak müsabakaları protesto etmesine değinen McEntee, "Sporun insanları bir araya getirdiğini gördük ancak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bir duruş sergilememiz de çok önemli." dedi.

İsrail hükümetine ve eylemlerine destek vermediklerini kaydeden İrlandalı Bakan, İsrail'i mevcut pozisyonundan döndürmek için her türlü adımı attıklarına işaret etti.

Spor müsabakalarının organizatör ve yayıncılarının bağımsız taraflar olduğunun altını çizen McEntee, bunlara baskı yapamayacaklarını vurgulayarak, "İnsanlar müsabakaları izleyip izlememe kararını kendileri verir. Biz, Gazze'deki ve Batı Şeria'daki insanları desteklemeye yönelik atacağımız adımlara odaklanacağız." diye konuştu.

McEntee, İsrail hükümetine karşı Avrupa genelinde atılacak adımlara da önem verdiklerini belirterek, "Bu şekilde atacağımız adımların daha büyük etkisi olur. Birkaç aydır pozisyonlarda değişiklikler oluyor. Daha fazla ülke adım atıyor ve daha fazla ülkenin AB'nin Batı Şeria'dan ticarete yönelik duruşunu değiştirme çağrısı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinden de bu tür çağrılar yapıldığını hatırlatan İrlandalı Bakan, "Bu haftaki hedefim bu konu olacak. Brüksel'de Dış İlişkiler Konseyi toplantısı olacak. Bu konuyu masaya getirip oylamamız için çalışacağım." sözlerini sarf etti.

McEntee, AB ülkelerinin tek başlarına da karar alabileceğini hatırlatarak, "Ancak toplu halde hareket etmeliyiz. Çok açık olmak gerekirse, burada başarısız oluyoruz. Güvenilirliğimizi bu konuda yitirdik. Birlikte hareket etmezsek İsrail hükümetinin kararı değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'nın duruşunun kesin olduğunu kaydeden McEntee, "Bir toplumun yok edilmesi girişimini görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaBatı ŞeriaPolitikaNew YorkBrükselGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:32:19. #.0.2#
SON DAKİKA: İrlanda Bakanı McEntee, AB'nin İsrail karşısında güvenilirliğini yitirdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement