İrlanda Başbakan Yardımcısı İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı

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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı.

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Şu anda düşüncelerim İsrail halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Saldırının boyutu ve yoğunluğunun, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık tehdit ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Martin, "Bu, Filistin halkının davasına yardımcı olmaz ya da bizi Gazze'deki acıların sona ermesine yaklaştırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, halihazırda bölgesel gerilimin azaltılmasına acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, daha fazla gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığını kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.