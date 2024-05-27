İrlanda Başbakanı İsrail'in Filistinli mültecilerin kampını bombalamasını kınadı - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı İsrail'in Filistinli mültecilerin kampını bombalamasını kınadı

İrlanda Başbakanı İsrail\'in Filistinli mültecilerin kampını bombalamasını kınadı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının 'dehşet verici' olduğunu ve uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğini bildirdi. Harris, İsrail'in bu saldırısıyla ilgili olarak AB ile İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu ve uluslararası toplumun daha etkin bir şekilde barışı sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

27.05.2024 15:01
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının "dehşet verici" olduğunu ve uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğini bildirdi.

Harris, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Virgin Media'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

Başbakan Harris, "İnsanların güvende olmak için gittikleri, ebeveynlerin çocuklarını güvende olmak için getirdikleri bir merkezin bir gecede bombalanması dehşet verici." ifadesini kullandı.

Bu saldırının, uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğine işaret eden Harris, "Gerçekten de bu şiddetin neden sona ermesi gerektiği, bu saldırıların neden sona ermesi gerektiği ve şiddete neden son verilmesi gerektiği konusunda bize bir kez daha çok ama çok güçlü bir fikir vermektedir." dedi.

"AB ile İsrail arasındaki ticaret anlaşması gözden geçirilmeli"

Harris, konuşmasında, İrlanda'nın, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ticaret anlaşması olan Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi çağrısında bulunan mektubu imzalayan iki ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'nin bu gözden geçirmeden korkması gerektiğini düşünmüyorum. Şu ana kadar Avrupa düzeyinde verilen yanıttan tatmin olmadığımı düşünüyorum. Bu konunun önemine ilişkin daha geniş koalisyon oluşturmak için her türlü diplomatik yolu denemeye devam edeceğim çünkü bunun devam etmesine izin verilemez. İrlanda'nın Norveç ve İspanya ile Filistin devletini tanımasından gurur duyuyorum ancak, şu anda çocuklar ölüyor ve fiilen yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu merkezler bombalanıyor. Bu alçakça bir hareket."

"Şu ana kadar nasıl bu kadar etkisiz kalabildik?"

Harris, AB, ABD ve diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes çağrısı konusundaki samimiyetinden şüphe duymadığının, ancak her ülkenin kendisine sorması gereken sorular olduğunu bildirdi.

İrlanda Başbakanı Harris, "Bence artık her ülke kendine şu soruyu sormalı: Şu ana kadar nasıl bu kadar etkisiz kalabildik? Barışın etkin şekilde sağlanması ve şiddetin sona ermesi için daha fazla ne yapabiliriz? Bu soruyu yanıtlamak için huzursuz ve aceleci olmalıyız." dedi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı İsrail'in Filistinli mültecilerin kampını bombalamasını kınadı - Son Dakika

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