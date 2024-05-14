İrlanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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İrlanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İrlanda\'da Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisine onlarca kişi katıldı. Göstericiler, Filistinlilere destek mesajları taşıdı ve Gazze'de öldürülen sivillerin dikkat çekmek için temsilen yere yattı.

14.05.2024 22:59
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İrlanda'da, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisine onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, " Refah'ın çocuklarının korunmaya ihtiyacı var", "76 yıllık hukuk dışı işgal ve toprak gasbı" yazılı dövizler ve Filistinlilerin Nekbe'de kaybettiği evlerin sembolü olan anahtar taşıdı.

"Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor"

Gazze'de öldürülen başta bebekler olmak üzere tüm sivillere dikkati çekmek isteyen göstericiler, temsilen yere yattı.

Gazze'den geçen haftalarda tahliye edildiğini belirten Zak Hania, gösteride yaptığı konuşmada, "Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor." dedi.

Hania, bugünün kendilerine anne, babaları ve dedelerinin 1948'de yaşadıkları köylerden ve şehirlerden ayrılmaya zorlandığı günleri hatırlattığını söyledi.

Kaynak: AA

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