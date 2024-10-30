İrlanda\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Oteli'nde yapılan resepsiyona, İrlanda Meclisi, Senatosu ve Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye ve İrlanda'nın ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebrik mesajını okudu.

Olcay, konuşmasında geçen hafta Ankara'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Resepsiyonda, İrlanda adına konuşan Senatör Gerry Horkan da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde en iyi dönemin yaşandığını ve ticari ilişkilerin güçlü olduğunu söyledi.

Bu yıl 163 binden fazla İrlandalının tatilini Türkiye'de geçirdiğini kaydeden Horkan, yaklaşık 20 bin İrlandalının Türkiye'de mülk sahibi olduğunu ifade etti.

Horkan, iki ülke arasında 5 hava yolu şirketi üzerinden bağlantı kurulduğuna işaret ederek, Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmasının önemini vurguladı.

Senatör Horkan, Türkiye'de yaşanan son terör saldırısı nedeniyle taziyelerini de iletti.

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dublin'in sembollerinden Samuel Beckett Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtıldı.