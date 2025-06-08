İrlanda'dan Filistin'e Yardım Uyarısı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (FFF) ait "Madleen" isimli gemiye yönelik herhangi bir güç kullanımının uluslararası hukukun ihlali olacağını belirtti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (FFF) ait "Madleen" adlı geminin açlıkla karşı karşıya olan Gazzelilere gıda ve ilaç götürdüğünü kaydetti.

Madleen'in, yıkım ve felaket boyutundaki insani koşullara karşı sadece iyilik yapmak amacıyla silahsız ve sivil bir çaba yürüttüğünü kaydeden Harris, "Buna karşı herhangi bir güç kullanımı, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir. Uluslararası toplum bu konuda net olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gemide, Game of Thrones dizisindeki Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı aktör Liam Cunningham ile İsveçli iklim ve çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFF'nin "Conscience" gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.