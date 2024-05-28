İrlanda, Filistin'i resmen tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda, Filistin'i resmen tanıdı

İrlanda, Filistin\'i resmen tanıdı

İrlandalılar, hükümetin Filistin devletini resmi olarak tanımasından memnuniyet duyuyor. İrlanda vatandaşları, Filistin'e destek verdiklerini ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını soykırım olarak nitelendirdiklerini belirtiyor. İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İrlanda hükümetinin Filistin devletini tanıma kararının, tam diplomatik ilişkilerin kurulmasına izin verdiğini açıklamıştır.

28.05.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlandalılar, hükümetin Filistin devletini resmi olarak tanımasından memnuniyet duyuyor.

AA muhabiri, başkent Dublin'de İrlandalılara, ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ilişkin düşüncelerini sordu.

İrlanda vatandaşı Peter Sweny, karara ilişkin, "İrlanda Filistin'in arkasında çünkü biz kendimizi mazlum insanlarla özdeşleştiriyoruz. Zira 800 yıl boyunca biz de ezildik ve Filistin de uzun süredir böyle. Bu yüzden Filistin'e destek veriyoruz. İrlanda'nın her yerinde Filistin bayrakları ve Filistin'i destekleyen pek çok gösteri görebilirsiniz." dedi.

İsmini ve soyadını vermek istemeyen bir diğer İrlandalı ise Filistin'in tanınmasını "harika" olarak nitelendirdi.

İrlandalı, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olduğunu belirterek, "İsrail'in inanılmaz derecede kötü silahlar kullanan bir ordusu var. İnsanların beyaz fosfora ve bunun insan vücuduna ne yaptığına bakması gerekiyor. Derinizi yakıyor, uzuvlarınızı yakıyor." diye konuştu.

Filistin'in tanınması gerektiğine inandığını dile getiren İrlandalı, "Filistin halkına yönelik bu soykırımın tüm Filistin halkı öldürülmeden ve yok edilmeden önce durdurulması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İrlandalı bir kadın da ülkesinin Filistin'i tanıma kararını överek, "Dünyanın geri kalanının da bunu yapmaya başlaması gerekiyor çünkü bence İsrail, tüm Filistin halkını yok edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir İrlandalı genç ise bölgede barışa ulaşmak için iki ülkenin eşit kabul edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin kendi evlerinde güvende hissetmesinin önemine işaret etti.

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, bugünkü kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Martin, İrlanda hükümetinin kararının, Filistin devletiyle tam diplomatik ilişkilerin kurulmasına izin verdiğini belirterek, "Filistin makamlarının resmi talebine bağlı olarak İrlanda hükümeti, İrlanda'daki Filistin misyonunun statüsünü büyükelçiliğe yükseltecek ve Filistin devletinden İrlanda'ya bir büyükelçi atanmasına izin verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kararın İrlanda'nın Ramallah'taki mevcut temsilciliğinin büyükelçiliğe dönüştürülmesine de izin verdiğini kaydeden Martin, "Filistin'in tanınması bir sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Barış arayışına ve Filistin devletinin inşasına destek vermeye derinden bağlıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Filistin, İsrail, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda, Filistin'i resmen tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda, Filistin'i resmen tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement