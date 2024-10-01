İrlanda ve Lübnan Başbakanları Görüşme Yaptı

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İrlanda Başbakanı Simon Harris, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Harris, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam, Lübnan Başbakanı Mikati'yle Lübnan ve Orta Doğu'da artan şiddeti ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görev yapan İrlandalı askerlerin durumunu ele aldık." açıklamasını yaptı.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını kaydeden Harris, "Başbakana, İsrail bombardımanı ve askeri harekatı sonucunda hayatını kaybeden önemli sayıdaki sivil için başsağlığı diledim." ifadelerini kullandı.

İrlanda'nın Lübnan'a yaptığı yardımı bu yıl 1 milyon avro artırarak 5 milyon avroya çıkardıklarını hatırlatan Harris, "UNIFIL'in önemi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tamamıyla uygulanmasının önemini ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

Harris, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"UNIFIL'de görev yapan 380 İrlandalı askerin güvenliği ve görevlerini yerine getirebilmesi son derece önemlidir. Acil ateşkese ihtiyacımız var ve bu, Avrupa Birliği ve BM gibi ortaklarıyla birlikte çalışan İrlanda'nın odak noktasıdır."