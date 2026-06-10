Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü ve Mobbing Soruşturması - Son Dakika
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Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü ve Mobbing Soruşturması

Irmak Ayşe Koparan\'ın Ölümü ve Mobbing Soruşturması
10.06.2026 12:42
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Irmak Ayşe'nin ölümü sonrası mobbing iddialarına soruşturma açıldığını duyurdu.

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'nın Hamur ilçesindeki evinde ölü bulunan 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın ölümü öncesi mobbinge uğradığı iddialarına ilişkin olarak, "Soruşturma açıldı. Eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın intiharı ve intiharı öncesi mobbinge uğradığı iddialarına ilişkin soru üzerine soruşturma açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olaya ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. Öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irmak Ayşe Koparan'ın Ölümü ve Mobbing Soruşturması - Son Dakika

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