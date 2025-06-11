İş Bankası\'ndan Çocuklara Kitap Armağanı

Türkiye İş Bankası, bu yıl 18. kez düzenlediği "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasında çocukları "Ağaçlar Sohbet Eder Mi?", "Araba Şekerle Çalışır Mı?" ve "Baykuşlar Kitap Okur Mu?" kitaplarıyla buluşturuyor.

Kampanya için bankanın İstanbul Şubesinde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

İş Bankasının, 18 yıldır aralıksız sürdürdüğü kampanyanın kitapları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlandı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden bir geleneği bu yıl üç kitapla çeşitlendirdiklerini belirterek "Çocuklarımızın yazın okudukları kitapları arkadaşlarıyla değiştirerek bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz. Umarım bu sayede çocuklarımızı kitapları birbirleriyle değiş tokuş etmeye de teşvik etmiş oluruz." dedi.

Çocukluğunda kitap okurken geçirdiği zamanların kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Aran, çocukların kitaplara, okumaya olan ilgisinin hep artması temennisinde bulundu.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı "www.kumbaradergisi.com" ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.