İş Bankası ve TÜDAV, Deniz Çayırları Projesi ile Denizlerin Geleceğini Koruyor - Son Dakika
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İş Bankası ve TÜDAV, Deniz Çayırları Projesi ile Denizlerin Geleceğini Koruyor

İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları projesi kapsamında, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde şamandıralar konuşlandırılarak deniz çayırlarının korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi sağlanacak. Projenin yeni aşamasında, şamandıraların yanı sıra sıcaklık ölçüm cihazları ve izleme sistemleri de kullanılacak. Bu proje ile Marmara Denizi'ndeki deniz çayırları alanları haritalanacak, temizlenecek ve korunacak.

18.07.2024 15:23
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İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV), "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesi kapsamında, İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde konuşlandırılan şamandıralarla hem deniz çayırlarının korunması sağlanacak hem de iklim değişikliğinin etkileri izlenecek.

İş Bankası ve TÜDAV'ın, deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amacıyla geçen yıl başlattığı "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesinde, ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi.

Bu kapsamda İstanbul Boğazı'nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği yapan Büyük Liman ve Beykoz-Sultaniye açıklarına yerleştirildi. Yine bu ay içinde, Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını içinde barındırdığı tespit edilen Marmara adaları bölgesindeki Paşalimanı Adası ile Narlı Köyü'ne, 8 araştırma şamandırası daha yerleştirilecek.

Üzerinde "Denizlerin akciğerleri deniz çayırlarının araştırma şamandırasıdır. Lütfen zarar vermeyiniz" yazısı ile acil durumlar için telefon numarası bulunan şamandıralarla, bölgedeki balıkçılar ile tekne sahiplerinin bilgilendirilmesi ve deniz çayırlarının korunması sağlanacak.

Projenin yeni etabı için şamandıraların atıldığı bölgeler arasında yer alan Beykoz açıklarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Erdem, projenin henüz birinci yılında iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildiğini, bunun oksijeni tükenmekte olan Marmara Denizi için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

İş Bankası'nın, doğrudan operasyonlarından kaynaklanan emisyonları azaltma stratejisi kapsamında karbon-nötr banka olma hedefi bulunduğuna işaret eden Erdem, bu doğrultuda koydukları 2035 hedefini 2026'ya çektiklerini, Net Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olarak sağladıkları kredilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için de önemli taahhütlerde bulunduklarını kaydetti.

Öztürk ise projenin yeni aşamasında yerleştirilecek mapa ve şamandıralarla Marmara Denizi'nde sadece deniz çayırlarına koruma sağlamayacaklarını, aynı zamanda iklim değişikliğini izleyecek sistemleri de konumlandıracaklarını söyledi.

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Öztürk, "Proje kapsamında şamandıralara yerleştireceğimiz sıcaklık ölçüm cihazlarıyla düzenli olarak elde edeceğimiz deniz suyu sıcaklığı verileri, iklim değişikliğinin etkilerini anlamamıza önemli katkılar sağlayacak. Şamandıraların bağlanacağı tonozların, zaman içinde Marmara Denizi'nde biten sübye ve kalamarlar için yaşam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca deniz çayırları alanlarına yerleştirilen bu mapa ve şamandıralarla bölgede yürütülen faaliyetlerde farkındalık sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Marmara Denizi'nde geçen yıl yeni Posidonia oceanica deniz çayırları yatakları bulduklarını ve bunların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımladıklarını aktaran Öztürk, "5 bin metrekarelik 3 yeni alan, bu çiçekli bitkinin yeni yayılım alanı oldu. Bilindiği gibi bu çayırların son yayılım alanları Marmara Adaları. Buna ek olarak Aralık 2023 itibarıyla Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek merkez ve köylerinde toplam 20 okulda 4 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine denizlerimiz ve deniz çayırlarıyla ilgili eğitimler verdik." diye konuştu.

Toplantının sonunda, deniz çayırlarının son durumu, su altı dronu ile katılımcılara canlı olarak izletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş Bankası ve TÜDAV, Deniz Çayırları Projesi ile Denizlerin Geleceğini Koruyor - Son Dakika

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