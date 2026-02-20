İş Cinayetleri ve İktidarın Suskunluğu - Son Dakika
İş Cinayetleri ve İktidarın Suskunluğu

20.02.2026 12:58
CHP'li Karasu, Türkiye'de her gün en az 6 işçinin iş cinayetinde öldüğünü vurguladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de her gün en az 6 işçinin iş cinayetinde hayatını yitirdiğini belirterek, "Bu veriler sadece bir rakamdan ibaret değil, insan hayatı ve paçalanmış ailelerin gerçeğini ortaya koyuyor. Bir işçi hayatını kaybediyor, buna 'kaza' deniliyor. Oysa bu ne kaza, ne kader, ne de fıtrat. AKP'nin çalışma hayatına getirdiği durumun ta kendisi. Sorumluluktan kaçan iktidarın suskunluğu, adaletin üzerini örtemez" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye'deki işçi ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de her gün en az 6 işçinin iş cinayetinde hayatını yitirdiğini belirten Karasu, ölümlere ilişkin hem yargı sürecindeki soru işaretlerini hem de iş güvenliği denetimlerindeki yetersizliklerine ilişkin verdiği soru önergelerine yanıt verilmediğini belirtti.

Bakanlıkların 2025'in Aralık ayında dizi setinde hayatını kaybeden Ahmet Emin Yavuk'un ölümüne sessiz kaldığını belirtti. İliç'in yıl dönümde, yine bir maden faciası yaşandığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Karasu, iş cinayetlerinin Türkiye'de "olağan" hale sokulmaya çalışıldığını belirterek, "İktidarın suskunluğu, adaletin üzerini örtemez" dedi.

"Sorumluluktan kaçan iktidarın suskunluğu, adaletin üzerini örtemez"

Yıllardır iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda AK Parti iktidarını uyardıklarını ama bu konuda gelişme yaşanmadığını, denetim ve denetleme mekanizmalarının yeterince çalıştırılmadığını belirten Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre Ocak ayında en az 146 işçi, 2025 yılında ise en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yani, her gün 'en az' 6 işçi iş cinayetlerinde öldü. Bu veriler sadece bir rakamdan ibaret değil, insan hayatı ve paçalanmış ailelerin gerçeğini ortaya koyuyor. Bir işçi hayatını kaybediyor, buna 'kaza' deniliyor. Oysa bu ne kaza, ne kader, ne de fıtrat! AKP'nin çalışma hayatına getirdiği durumun ta kendisi. Sorumluluktan kaçan iktidarın suskunluğu, adaletin üzerini örtemez."

Sorular yanıtsız kaldı

2025'in Aralık ayında "Gözleri Karadeniz" dizisinin setinde çalışan Ahmet Emin Yavuk'un, Rize'de yaşanan bir kavga sırasında başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da tanık ifadeleri ve doktor raporları ortadayken şüphelilerin neden serbest bırakıldığı ve savcılığın tutuklama taleplerinin reddedilmesinin gerekçelerini sorduğunu, ancak yanıt alamadığını kaydetti.

"Hesap verebilirlik açısından vahim"

Yavuk'un ölümünün sadece bir adli vaka değil, aynı zamanda sistemsel bir sorun olduğunu vurgulayan Karasu, "İş cinayetleri artık istatistik değil, bir yönetim sorunudur. Denetimsizlik, güvencesizlik ve cezasızlık zinciri kırılmadıkça bu acılar devam edecek. Ölümle sonuçlanan bu ağır olayda ihmali bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ise "6331 sayılı kanunun uygulanmasının izlenmesi ve teftişi konusunda bakanlığın denetim sayısını ve etkinliğinin neden yetersiz kaldığını, kaç işyeri hakkında işlem uygulandığını ve kültür-sanat sektörüne özgü özel bir denetim programı hazırlanıp hazırlanmadığını" sorularını yönelttiğini hatırlatan Karasu, bu soruların da cevapsız kaldığını söyledi.

CHP'li Karasu, iki bakanlığın da Meclis denetim mekanizmasına yanıt vermemesini "hesap verebilirlik açısından vahim" olarak nitelendirirken, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

