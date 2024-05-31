İş Dünyası Plastik Girişimi, taahhütlerde yüzde 173 başarıya ulaştı - Son Dakika
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İş Dünyası Plastik Girişimi, taahhütlerde yüzde 173 başarıya ulaştı

İş Dünyası Plastik Girişimi, taahhütlerde yüzde 173 başarıya ulaştı

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) bünyesinde 43 şirketin verdiği taahhütlerde yaklaşık 76 bin 443 tonluk azaltım ile yüzde 173 oranında başarıya erişildi. İPG'nin final raporu, SKD Türkiye, UN Global Compact Türkiye ve TÜSİAD işbirliğiyle hayata geçirildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Şirketlerin çoğu hedeflerini aşarak yüzde 100'ün üzerinde azaltım sağladı. Taahhüt veren şirketler arasında ambalaj üreticileri, ambalajlı tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, ham madde üreticileri, holding, perakende, hizmet ve gıda sektöründen şirketler bulunuyor.

31.05.2024 18:33
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İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) bünyesinde 43 şirketin verdiği taahhütlerde yaklaşık 76 bin 443 tonluk azaltım ile yüzde 173 oranında başarıya erişildi.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamaya göre, SKD Türkiye, UN Global Compact Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi'nin (İPG) final raporu 30 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu rapora göre, 2019 yılında hayata geçirilen İPG kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 43 imzacı şirket toplam 44 bin 279 ton taahhüt verdi.

Şirketlerin çoğu hedeflerini aşarak yüzde 100'ün üzerinde azaltım sağladı. Toplam 76 bin 443 ton azaltım raporlanarak taahhütlerde yüzde 173 oranında başarı sağlandı.

Taahhüt veren 43 şirketten 1'i ambalaj üreticileri, 11'i ambalajlı tüketim malları, 3'ü dayanıklı tüketim malları, 3'ü ham madde üreticileri, 10'u holding ve 15'i perakende, hizmet, gıda sektöründen oldu.

Koç Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen final raporu tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit yaptı.

Devamında UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan moderasyonunda, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar'ın konuşmacı olarak yer aldıkları açılış paneli gerçekleştirildi.

SKD Türkiye Kıdemli Proje Uzmanı Bükre Deniz'in rapor bulgularına dair sunumunun ardından, Ellen MacArthur Vakfı Kıdemli Politika Görevlisi Bahar Koyuncu Çaylak vakfın küresel taahhüdünü kapsayan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantının ardından İPG imzacısı şirketlerin katılımıyla İş Dünyası Plastik Girişimi'nin ilk fazında edinilen tecrübelerin ve gelecek dönemine yönelik görüş ve önerilerin ele alındığı çalıştay oturumu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Plastik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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