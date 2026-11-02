İş insanı Ahmet Nazif Zorlu tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanser hastalığı nedeniyle durumu kötüleşen iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 31 Ekim'de İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
İŞ insanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kanser hastalığı sebebiyle durumunun kötüleşmesi üzerine 31 Ekim günü İstanbul'da hastaneye kaldırılan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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