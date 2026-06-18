İş Makinesi Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mesut Aras'ın (37) kullandığı iş makinesi, Doğanca Mahallesi Karatepe mevkisinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda yürütülen rehabilitasyon ve temizlik çalışması sırasında eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
İş makinesinin altında kalan Aras, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Aras, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.
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