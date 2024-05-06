İzmit'te plastik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
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