İzmit'te plastik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te plastik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir plastik ürün fabrikasında meydana gelen kazada pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi Necmi Şahin, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye, Şahin'in ailesi, yakınları, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

06.05.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Plastik, Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te plastik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti.
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı sona erdi Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı sona erdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:15 Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 83’e yükseldi Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 19:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te plastik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement