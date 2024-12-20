İsa Gök'ten Bakan Yumaklı'ya Ziyaret - Son Dakika
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İsa Gök'ten Bakan Yumaklı'ya Ziyaret

İsa Gök\'ten Bakan Yumaklı\'ya Ziyaret

Şeker-İş Başkanı Gök, Bakan Yumaklı ile şeker sanayindeki sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

20.12.2024 10:46
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Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gök, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki makamında ziyaret ettiği Bakan Yumaklı ile Türkiye'nin şeker sanayisinin çalışma düzenini riske atan ve üretimde tehdit oluşturan unsurlar ile bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) çalışanlarının emeklilik ve diğer nedenlerle ayrılmaları sonucu, fabrikalarda kalifiye personel eksikliğinin yaşanacağına dikkati çeken Gök, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 1400 personel alınması gerektiğini dile getirdi.

Gök, şeker pancarına ilişkin satış, sözleşmeli üretim, kota, arz, taban ve tavan fiyat uygulamasının yaratacağı etkiler ile idari para cezaları konularına yönelik hazırladıkları raporu da Bakan Yumaklı'ya takdim etti.

Kaynak: AA

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