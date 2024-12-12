İsa Mesih Şahin: İstanbul Yıkılırsa Türkiye Yıkılır - Son Dakika
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İsa Mesih Şahin: İstanbul Yıkılırsa Türkiye Yıkılır

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul'un deprem riski ve barınma sorunlarına dikkat çekti. 'İstanbul depremi değil, Türkiye depremi' diyerek yapısal çözümler gerektiğini vurguladı.

12.12.2024 20:27  Güncelleme: 20:50
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "İstanbul depremi değil Türkiye depremi diyorum ben. Bu da en önemli gündemim çünkü İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor. İstanbul'u dönüştürmek için yapısal çözümlere ihtiyaç var. İstanbul'un ilçelerini gördüğümde uykularım kaçıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Her eve bir anahtar veren devlet anlayışını arzu ediyoruz"

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi barınma, konut sorundur. Atalarımız bu koskoca vatanı bize miras olarak bıraktı biz ise üzerinde bir ev yapacak toprak bulamıyoruz. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini bilirsiniz, en alt basamakta barınma vardır. İnsan ancak barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra diğer ihtiyaçlarına odaklanabilir. Her bir vatandaşımızın evinin olduğu bir Türkiye'yi hayal edelim. Eğer büyük devlet olma iddiası yaşıyorsak vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözecek sosyal bir devlet aklını ortaya koyabilmeliyiz. Her eve bir anahtar veren devlet anlayışını arzu ettiğimizi ifade ediyorum.

Kahramanmaraş deprem bölgesinin önemli sorunları var. Konut yapılıyor ama bu konut yapımının hızlandırılması elzemdir. Konutu teslim edilen bazı vatandaşlarımız bunu kiraya veriyor. Buna müsade edilmemesi gerekiyor ve önceliğin konteyner kentlerde yaşayanlara verilmesi gerekir. İş yerlerinin yapılması da şehirlerin normalleşmesi açısından çok önemli. İş olmadan konut neye yarar? Hatay'ın demografik yapısı düşünüldüğünde bunun yapılması elzemdir.

"İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor"

Asrın felaketinden bahsediyorsak devletimize de asrın sorumluluğu düşmez mi? Devlet babacan tavrını gösterse, kamu borçlarını silse olmaz mı? Büyük firmaların vergi borçlarını silen devletimiz bunu depremzede vatandaşlarımızdan da esirgememeli diye düşünüyorum. İstanbul depremi değil Türkiye depremi diyorum ben. Bu da en önemli gündemim çünkü İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor. İstanbul'u dönüştürmek için yapısal çözümlere ihtiyaç var. İstanbul'un ilçelerini gördüğümde uykularım kaçıyor. Benim uykularım kaçıyorsa Bakanın, Büyükşehir Belediye Başkanının ve ülkeyi yönetenlerin hiç uyumaması gerekir diye düşünüyorum. İstanbul ihmal edilecek bir şehir değildir. Yerel yönetim ile merkezi yönetimin koordineli çalışması, bu konuyu siyaset üstü bir mesele olarak ele alması elzemdir.

Bir afet mahkemesi kurulmasını süreçlerin hızlandırılması için öneriyorum. İstanbul'un küçültülmesi de deprem açısından önemlidir. İstanbul sanayisinin de  şehir dışına çıkartılması önemli bir hazırlık olmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsa Mesih Şahin: İstanbul Yıkılırsa Türkiye Yıkılır - Son Dakika

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