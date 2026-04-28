Isabella Rossellini: Şöhretten Çiftliğe Uzanan Bir Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isabella Rossellini: Şöhretten Çiftliğe Uzanan Bir Hayat

28.04.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Isabella Rossellini, New York Long Island'da kurduğu Mama Farm çiftliğinde doğal yaşama yöneldi. Tavuk, kuzu ve arı yetiştiriciliği yapan Rossellini, bu hayatı 'iyimserliğin sonucu' olarak tanımlıyor.

Gösteri dünyasının birçok ünlüsü, son zamanlarda doğal yaşama yöneliyor. Isabella Rossellini de bunlardan biri. Ingrid Bergman ve Roberto Rossellini'nin kızı olan 73 yaşındaki oyuncu, New York Long Island'da Mama Farm adlı çiftliğini işletiyor. Kızı Elettra Wiedemann ile birlikte yönettiği çiftlikte Koşin, Brahma ve Fayoumis cinsi tavuklar yetiştiriyor; farklı renklerde yumurtalar üretiyor. Yumurtalar Topluluk Destekli Tarım aracılığıyla satılıyor. Ayrıca kuzulardan elde edilen yünler giyim ve ev tekstilinde kullanılıyor. Rossellini, sosyal medyada paylaştığı gibi beş yeni kovan alarak arıcılığı genişletiyor. Bir kovanda yaklaşık 5 bin arı bulunuyor ve kraliçe arı diğerlerinden ayrı tutuluyor. Rossellini, moda çekimlerine ve marka tanıtımlarına hala katılsa da asıl zamanını çiftlik işlerine ayırıyor. Çiftliği aynı zamanda kazanç amacı gütmeyen bir eğitim alanı olarak kullanılıyor. Hayvan davranışlarına ilgisi 14 yaşında Konrad Lorenz'in kitabını okumasıyla başlayan Rossellini, 60'lı yaşlarında bu konuda eğitim aldı. Yaşlandıkça doğal yaşamın en sağlıklısı olduğunu keşfetti ve imkanlarını bu yönde kullandı. Rossellini, teklifler azalınca gerçekten istediği hayata yöneldiğini ve bu basit yaşamı 'iyimserliğin sonucu' olarak gördüğünü belirtiyor. Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle tanınan Rossellini, iki kez evlendi: Martin Scorsese (1979-1982) ve Jonathan Wiedemann (1978-1986). Bu evlilikten kızı Elettra ve iki torunu var. Ayrıca babasının kimliğini açıklamadığı 30 yaşında bir oğlu ve bir ikiz kardeşi bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isabella Rossellini: Şöhretten Çiftliğe Uzanan Bir Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:54:00. #7.12#
SON DAKİKA: Isabella Rossellini: Şöhretten Çiftliğe Uzanan Bir Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.