Isabella Rossellini: Şöhretten Çiftliğe Uzanan Bir Hayat

Gösteri dünyasının birçok ünlüsü, son zamanlarda doğal yaşama yöneliyor. Isabella Rossellini de bunlardan biri. Ingrid Bergman ve Roberto Rossellini'nin kızı olan 73 yaşındaki oyuncu, New York Long Island'da Mama Farm adlı çiftliğini işletiyor. Kızı Elettra Wiedemann ile birlikte yönettiği çiftlikte Koşin, Brahma ve Fayoumis cinsi tavuklar yetiştiriyor; farklı renklerde yumurtalar üretiyor. Yumurtalar Topluluk Destekli Tarım aracılığıyla satılıyor. Ayrıca kuzulardan elde edilen yünler giyim ve ev tekstilinde kullanılıyor. Rossellini, sosyal medyada paylaştığı gibi beş yeni kovan alarak arıcılığı genişletiyor. Bir kovanda yaklaşık 5 bin arı bulunuyor ve kraliçe arı diğerlerinden ayrı tutuluyor. Rossellini, moda çekimlerine ve marka tanıtımlarına hala katılsa da asıl zamanını çiftlik işlerine ayırıyor. Çiftliği aynı zamanda kazanç amacı gütmeyen bir eğitim alanı olarak kullanılıyor. Hayvan davranışlarına ilgisi 14 yaşında Konrad Lorenz'in kitabını okumasıyla başlayan Rossellini, 60'lı yaşlarında bu konuda eğitim aldı. Yaşlandıkça doğal yaşamın en sağlıklısı olduğunu keşfetti ve imkanlarını bu yönde kullandı. Rossellini, teklifler azalınca gerçekten istediği hayata yöneldiğini ve bu basit yaşamı 'iyimserliğin sonucu' olarak gördüğünü belirtiyor. Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle tanınan Rossellini, iki kez evlendi: Martin Scorsese (1979-1982) ve Jonathan Wiedemann (1978-1986). Bu evlilikten kızı Elettra ve iki torunu var. Ayrıca babasının kimliğini açıklamadığı 30 yaşında bir oğlu ve bir ikiz kardeşi bulunuyor.