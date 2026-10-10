Isaias ABD'nin güneyinde 2 kişiyi öldürdü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Isaias ABD'nin güneyinde 2 kişiyi öldürdü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

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Isaias Kasırgası ABD'nin güney eyaletlerinde 2 kişinin ölümüne yol açtı, Georgia dahil 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Alabama ve Florida'daki ölümler evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu meydana gelirken, yetkililer sel ve hortum uyarısı yaptı.

NEW Isaias Kasırgası'nın etkisini sürdürdüğü ABD'nin güney eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Meteoroloji uzmanları, dün gece geç saatlerde Florida'nın Destin kenti yakınlarında yaklaşık saatte 170 kilometre hızla karaya ulaşan kasırganın, kategori 2 seviyesinde bir fırtınaya dönüştüğünü, ardından gece boyunca Alabama'ya doğru ilerlerken hızını daha da kaybederek tropikal sonrası siklona dönüştüğünü bildirdi.

Yerel yetkililer Isaias nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Jefferson İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada Alabama'nın Birmingham kentinde bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Florida'nın Escambia bölgesinde de aynı nedenle meydana gelen bir ölüm doğrulandı.

Söz konusu eyaletlerdeki meteoroloji uzmanları, yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini bildirerek, hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

Yerel yetkililer, sel baskınlarının ve hortumların olabileceğini bildirerek bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton Kasırgası'ndan bu yana yaklaşık iki yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isaias ABD'nin güneyinde 2 kişiyi öldürdü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
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