İşaret Diliyle Tiyatro: Çingene Boksör - Son Dakika
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İşaret Diliyle Tiyatro: Çingene Boksör

21.06.2025 11:16
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İşitme engellilere yönelik 'Çingene Boksör' tiyatro oyunu, işaret dilinde sahnelenecek.

İşaret dilinde sahnelenecek tek kişilik tiyatro oyunu "Çingene Boksör", işitme engellilere hitap eden özgün yapısıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İşaret Sanat topluluğu tarafından hazırlanan oyun, işitme engellilerin ana dillerinde tiyatro izleme hakkına dikkati çekmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda işiten bireylerin farklı bir iletişim biçimiyle empati kurmasını da hedefliyor.

İşitme engelli bireyler, sağır ebeveynlerin çocukları ve işaret diline ilgi duyan gönüllülerden oluşan İşaret Sanat, işaret diliyle sanat üretimini yaygınlaştırmayı hedefleyen kapsayıcı bir topluluk olarak faaliyet gösteriyor.

"Hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz"

Başrol oyuncusu Cem Korkmaz, projeye dair süreci AA muhabirine anlattı.

Anne ve babasının sağır olması nedeniyle işaret dilinin hayatının doğal bir parçası olduğunu belirten Korkmaz, Güzel Sanatlar bölümünden mezun olduğunu, kısa filmden müzikale birçok alanda üretim yaptığını söyledi.

Korkmaz, işaret diliyle tiyatronun hayalini kurduğunu belirterek, böyle bir sahne performansının eksikliğini uzun süredir hissettiklerini belirtti.

İşaret diline uyarlanabilecek Türkçe ya da yabancı oyunları araştırırken soyut kavramların zorluk oluşturduğunu ifade eden Korkmaz, "Genelde sahne işleri, tiyatro metinleri de içeriğinde soyut kavramlar barındırdığı için bununla çok zaman kaybı yaşadık aslında. Fakat son bir yıldır bulmuş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz oyun ve üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda, hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz." dedi.

"İşiten izleyiciler için de özel bir deneyim"

Cem Korkmaz, işaret diliyle tiyatro oyunu sahnelemenin çok özel bir duygu olduğunu aktararak, "Belki de büyük bir ateşin bir kıvılcımı olacak diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur ve öyle devam eder. İşitme engelli izleyiciler için uzun süreden sonra bir ilk olacak. Kendi dilleriyle bir tiyatro eseri izlemenin keyfi olacak." diye konuştu.

Oyunun işitenlere de açık olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü bunu tasarlarken ben özellikle işaret dili bilmeyen, kullanmayan, işiten bireylerin de oyunu izlemesini istedim. 60 dakika boyunca kendini, bambaşka bir ortamda hissetmesi, bilmediği bir dille sahnede olan şeyi izlerken ne hissedeceği, işte empati kurup kuramayacağı, sıkılacak mı, bunalacak mı, ne hissedecek? Bunlar çok önemli duygular benim için. Oyun sonrasında da onlara sormayı düşünüyoruz bunu. Tabii onlar için de bizim için de bir sürpriz olacak ama kesinlikle şuna inanıyorum ki çok özel, işe yarar bir şey yaptık."

"Görsel sanatlar sağır kültürüne çok uygun"

İşaret Sanat topluluğunun kurucusu Hasan Hüseyin Korkmaz da 25 yıldır işaret dili üzerinde çalıştığını belirterek, asıl isteğinin bir işaret dilini sanata uyarlamak olduğunu söyledi.

Korkmaz, uzun süredir üzerinde düşündükleri fikri, Mart ayında "İşaret Sanat" adıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Şu an topluluğumuzda 90 kişi var. İşitme engelli bireyler var. Benim gibi ebeveynleri işiten, ebeveynleri sağır veya dilsiz olan, kendisi işiten bireyler var. Bir de işaret diline merak duyan kişiler var. Kapsayıcı bir topluluk." dedi.

Daha önce dans, tiyatro, kısa film, pandomim gibi gösteriler gerçekleştirdiklerini anlatan Korkmaz, şimdi de işaret diliyle "Çingene Boksör" oyunu üzerine çalıştıklarını anlattı.

Korkmaz, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşayan sağırların görsel iletişime açık, görsel sanatlarda çok daha başarılı olduğunu ifade ederek, işitme engelli bireylerin baleden dansa, piyano çalmaya kadar farklı sanat dallarında yetkin olduklarını ve bu faaliyetlerin hem işaret diliyle hem de sağır kültürüyle uyumlu olduğunu vurguladı.

"Kendimize özgü sanat üretmeye karar verdik"

Korkmaz, mevcut sanat eserlerinin çoğunlukla konuşmaya veya yazıya dayalı olması nedeniyle erişim engeli oluşturduğunu belirterek, "Kendimiz ve grubumuzdaki kişiler için özgün bir sanat üretmeye karar verdik. Bu çalışma hem sosyalleşmelerini hem olası istihdamlarını hem de kişisel gelişimlerini sağlayan bir süreç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki ilk gösterimin ardından oyunu Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahnelemeyi planladıklarını belirten Korkmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Korkmaz, "Mutlaka bu fırsatı değerlendirsinler. Çünkü daha önce yapılmamış bir şey. Tabii, insanlar 'Türkiye'de bir ilk' demeyi seviyorlar ama bu öyle bir durum değil. Bu gerçekten kendine has, orijinal bir durum. Hem işitenler için hem de işitme engelliler için. O yüzden herkesin katılmasını isteriz." dedi

Çingene Boksör, yarın saat 19.30'da Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi'nde ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşaret Diliyle Tiyatro: Çingene Boksör - Son Dakika

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