İşçi Çıkarmaları TBMM Gündeminde

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Afşin Elbistan Termik Santrali'nde son 3-4 ayda yaklaşık bin işçinin işten çıkarıldığı iddiasını, TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, "İşten çıkarılan işçilerin yerine Nepal, Afganistan, Pakistan ve Çin uyruklu işçilerin daha düşük ücretlerle ve kayıt dışı biçimde çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız bu konuda herhangi bir inceleme başlatmış mıdır" diye sordu.

EMEP'li Karaca, Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin Elbistan Termik Santrali'nde son 3-4 ayda yaklaşık bin işçinin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin işçilerle birlikte hazırladığı yazılı soru önergesini, Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdi.

Termik santral ve kömür sahalarında yaşananların, işçi hakları ve kamu kaynaklarının kullanımı açısından "tam anlamıyla bir denetimsizlik ve sömürü tablosu" olduğunu belirten Karaca, işçilerin anlatımlarını önergesine taşıdı.

"Bölge halkı; yoğun hava kirliliği, kül ve zehirli gaz salımı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır"

Son dönemdeki işten atmalar sonrasında düşük ücretlerle ve güvencesiz biçimde çalıştırılan yabancı işçilerin getirildiğini aktaran Karaca, çalışma koşullarına da dikkati çekerek, "İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler neredeyse ortadan kaldırılmış ve kamuya ait santral dahi özel şirketlerin insafına terk edilmiştir. Çelikler Holding tarafından işletilen A Termik Santralinin yıllardır çevre mevzuatına uyum sağlamadan faaliyet yürüttüğü, özellikle baca filtre sistemlerinin yetersiz olduğu ya da gerektiği gibi işletilmediği yönünde sayısız rapor ve şikayet bulunmaktadır. Bölge halkı; yoğun hava kirliliği, kül ve zehirli gaz salımı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Karaca, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

Afşin-Elbistan Termik Santrali ve bağlı işletmelerde son 3 ay içerisinde 1000'i aşkın işçinin işten çıkarıldığı iddiası doğru mudur?

İşten çıkarılan işçilerin yerine Nepal, Afganistan, Pakistan ve Çin uyruklu işçilerin daha düşük ücretlerle ve kayıt dışı biçimde çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur? Bu işçilerin çalışma izinleri var mıdır? Diğer işçilerden daha ucuza çalıştırıldıkları doğru mudur? Bakanlığınız bu konuda herhangi bir inceleme başlatmış mıdır?

Söz konusu sahada kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştığı yönündeki anlatımlar karşısında Bakanlığınızın herhangi bir denetim faaliyeti olmuş mudur? Olduysa neden bu ihlallerin önüne geçilememiştir?

Son 1 yıl içerisinde bölgede kaç iş kazası meydana gelmiştir? Bu kazaların kaçı ölümle veya ağır yaralanmayla sonuçlanmıştır? Kaçı resmi kayıtlara geçirilmiştir?

İşçilerin en temel iş güvenliği ekipmanlarından dahi yoksun bırakıldığı, çok sayıda iş kazası yaşandığı bu işyeri için ne sıklıkla denetim yapılmaktadır? Bugüne kadar herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulanmadıysa bunun gerekçesi nedir?

Kömür sahasını işleten şirketin, kamuya ait Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlamadığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, kamuya ait bir santralin üretiminin özel şirketin keyfi uygulamalarına bırakılmasının gerekçesi nedir?

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde faaliyet gösteren ünitelerde baca gazı arıtma ve filtre sistemleri mevcut mudur? Mevcutsa bu sistemler tam kapasite ve sürekli olarak çalıştırılmakta mıdır? Bu konuda son denetim ne zaman yapılmıştır?

Söz konusu santrallerin çevre mevzuatına uyum sağlaması için bugüne kadar kaç kez süre uzatımı verilmiştir? Bu süre uzatımlarının gerekçeleri nelerdir?

Santral kaynaklı hava kirliliği nedeniyle bölgede yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Bakanlığınızın elinde veri bulunmakta mıdır? Meslek hastalığı tanısı konan işçi sayısı kaçtır?

Çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen üniteler hakkında bugüne kadar herhangi bir faaliyet durdurma veya kapatma kararı alınmış mıdır? Alınmadıysa bunun gerekçesi nedir?