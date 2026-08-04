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İşçiler İçin Hukuk Mücadelesi

İşçiler İçin Hukuk Mücadelesi
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TBMM Komisyonu Başkanı Bilgin, Doruk Madencilik işçilerini kabul ederek hukuksuzlukları kınadı.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi. İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Bilgin, "Bu şirketin eylemleri sadece emeğe karşı değil, devlete karşıdır ve hukuka karşıdır" diyerek savcıları göreve çağırdı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan bazı maden işçileri ve ailelerini TBMM'de kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işverenle yaşanan sorunlar nedeniyle birçok işçinin farklı sektörlerde iş bulduğunu, TBMM'ye gelenlerin ise imkan bulan işçiler olduğunu söyledi. Akçul, işçilerin uzun süredir ücret ve tazminatlarını alamadığını belirterek, "Altı aydır maaşını alamayan arkadaşlarımız var. 17 yıllık kıdem tazminatını alamayan arkadaşlarımız var" dedi.

Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne süren Akçul, işçilerin maaşlarından yapılan icra kesintilerinin de alacaklılara aktarılmadığını iddia ederek, "İcrası kaynaktan kesilmiş, alacaklıya ödenmemiş. Maaşından kesinti olmuş ama alacaklıya ödeme yapılmamış. Bu derece bir firmayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İşverenin ödeme yapacak imkanı bulunduğunu savunan Akçul, "Paramız yok diyorlar, alıyoruz diyorlar; külliyen doğru söylemiyorlar. Ödeme imkanları var ancak yoka sığınıyorlar. Arıyoruz 'cuma' diyorlar. Zaten 'cuma' dediler mi iş işten geçmiştir. Her dedikleri cumadan sonra iki gün tatil giriyor, önümüzdeki haftaya geçiliyor. Süreç böyle ilerliyor" diye konuştu.

Sorunun mevcut haliyle çözülemeyeceğini düşündüğünü belirten Akçul, "Normal yollarla ödeme yapılma ihtimali görmüyorum. Ancak bunlar devlet otoritesinden korkuyorlar. Bunların üzerine öyle gitmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Akçul'un konuşmasının ardından görüşmeye katılan bazı maden işçileri de yaşadıkları sorunları dile getirdi.

BİLGİN: BU ŞİRKETİN EYLEMLERİ DEVLETE VE HUKUKA AYKIRIDIR

Şirketin daha önce devlet kurumlarına ve bakanlara verdiği sözleri hatırlatan Vedat Bilgin,  "Daha önce çeşitli bakanlarımız, başta İçişleri Bakanımız da verdikleri bir söz var. Kamu görevlilerine karşı, devletin muhtelif kurumlarına karşı verdikleri sözler var. Çeşitli bakanlar devreye girmiş fakat bu sözlerin hiçbirini yerine getirmemiş. Şu anda işveren tarafından yapılan davranış, bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ücret Kanunu ve bütün çalışma yasalarımıza karşı hukuksuz bir tavır içerisinde... Bu şirketin eylemleri sadece emeğe karşı değil, devlete karşıdır ve hukuka karşıdır" dedi.

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin işleyiş düzeninin belli olduğunu, kanunların TBMM tarafından çıkarıldığını ve uygulamasının çeşitli kurumlar vasıtasıyla yapıldığını kaydeden Bilgin, kanuna karşı gelenlere yönelik tedbir ve müeyyidelerin bulunduğunu belirtti.

Bilgin, söz konusu yaptırımların uygulayıcısının savcılar olduğunu vurgulayarak, "Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarını, bu kanunsuz işçilere karşı, emeğe karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna karşı kanunsuz eylemde bulunan işverenin davranışları için suç duyurusunda bulunuyorum. Savcıları göreve davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı Bilgin, yaşanan hukuksuzluğun TBMM'ye, Türk devletine ve emeğe karşı bir saygısızlık olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün sosyal hukuk sisteminin emeği korumak üzere düzenlendiğini altını çizerek ifade etti.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçiler İçin Hukuk Mücadelesi - Son Dakika

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