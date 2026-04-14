İşçilere Çorba Desteği

14.04.2026 01:16
Çayırhan'daki esnaf, Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerine çorba ikram etti.

(ANKARA) - Çayırhan'da esnaf, hak mücadelesi için Ankara'ya doğru yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçilerine çorba ikramında bulundu.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler, ödenmeyen ücretler, işten çıkarmalar ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı. Çayırhan'da esnaf işçilere destek için çorba ikramında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Direniş soframız büyüyor. Çayırhan esnafı direniş alanına çorba getirdi. "Sofrada bizim de tuzumuz olsun" diyerek direnişin gecelerinde dayanışmasını eksik etmeyen, sıcak çorbasını ve desteğini paylaşan esnafa, halka teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki bu mücadelede bizi ayakta tutan yalnızca öfkemiz değil, dayanışmamızdır. Mutlaka biz kazanacağız!" denildi.

Kaynak: ANKA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
