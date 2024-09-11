Kamyonla Asker Kulübesine Saldırı: 1 İsrailli Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamyonla Asker Kulübesine Saldırı: 1 İsrailli Ağır Yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşim yeri yakınlarında asker kulübesine "kamyonla ezme" girişiminde 1 İsrailli ağır yaralandı.

11.09.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşim yeri yakınlarında asker kulübesine "kamyonla ezme" girişiminde 1 İsrailli ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından işgal edilen İsraillilere ait Givat Asaf isimli yerleşim yeri yakınlarında bir asker kulübesine "araçla ezme" girişimi yapıldı.

Açıklamada, asker kulübesine çarpan kamyonun şoförünün "etkisiz hale" getirildiği belirtildi, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamadaysa, 20'li yaşlarında bir İsraillinin "araçla ezme" girişimi sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Acil yardım servisi, ağır yaralı İsraillinin sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca açıklamada, "araçla ezme" girişiminin bir gaz tankeri ile Givat Asaf yerleşim birimi yakınlarındaki kavşakta meydana geldiği aktarıldı.

Sosyal medyada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine doğru uzanan 60 numaralı otoyol üzerinde yol kenarındaki asker kulübesine bir kamyonun son anda direksiyon kırarak çarptığı görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Güvenlik, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonla Asker Kulübesine Saldırı: 1 İsrailli Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonla Asker Kulübesine Saldırı: 1 İsrailli Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement