Kamyonla Asker Kulübesine Saldırı: 1 İsrailli Ağır Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşim yeri yakınlarında asker kulübesine "kamyonla ezme" girişiminde 1 İsrailli ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından işgal edilen İsraillilere ait Givat Asaf isimli yerleşim yeri yakınlarında bir asker kulübesine "araçla ezme" girişimi yapıldı.

Açıklamada, asker kulübesine çarpan kamyonun şoförünün "etkisiz hale" getirildiği belirtildi, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamadaysa, 20'li yaşlarında bir İsraillinin "araçla ezme" girişimi sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Acil yardım servisi, ağır yaralı İsraillinin sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca açıklamada, "araçla ezme" girişiminin bir gaz tankeri ile Givat Asaf yerleşim birimi yakınlarındaki kavşakta meydana geldiği aktarıldı.

Sosyal medyada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine doğru uzanan 60 numaralı otoyol üzerinde yol kenarındaki asker kulübesine bir kamyonun son anda direksiyon kırarak çarptığı görüntüler paylaşıldı.