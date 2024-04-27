İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria\'da İsrail ordusu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun 20 Filistinliyi gözaltına almasının ardından 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e ulaştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarına dikkat çekti. Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişilerin ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu belirtildi.

27.04.2024 13:15
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 20 Filistinliyi gözaltına almasının ardından 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e ulaştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

İsrail ordusunun dün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi.

Gözaltıların Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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