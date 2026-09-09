İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Hristiyan beldesi Taybe, ABD mahkemelerinde adalet aramaya hazırlanıyor - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Hristiyan beldesi Taybe, ABD mahkemelerinde adalet aramaya hazırlanıyor

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- Taybe Belediye Başkanı Süleyman Huriyye, ABD mahkemelerinde hukuk davaları açmaya hazırlandıklarını söyledi

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusunda Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Taybe Belediyesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri belde sakinleri ile Filistinlilerin mülk ve arazilerine yönelik saldırılarından sorumlu tutmak amacıyla ABD'de hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Taybe Belediyesinin bu girişimi, İsrail'deki yargı yollarından sonuç alamadığını belirten Filistinlilerin hesap verebilirlik için alternatif hukuki yollar arayışını ortaya koyuyor.

Taybe Belediye Başkanı Süleyman Huriyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de faaliyet gösteren bir hukuk kuruluşuyla temas kurarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı ABD mahkemelerinde hukuk davaları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Huriyye, bu kapsamda beldede saldırılardan zarar gören çok sayıda kişinin ABD vatandaşı veya "Green Card" sahibi olmasının kendilerine imkan sağladığını belirtti.

Belediyenin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını engellemek için "gece gündüz" çalıştığını dile getiren Huriyye, "Bu nedenle ABD'de dava açmaya karar verdik. Arazilerimizin sahiplerinin çoğu ABD vatandaşı veya Green Card sahibi. Bu nedenle ABD'de bu kişilere karşı dava açma hakkımız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı

Batı Şeria'daki Hristiyan beldesi Taybe, bölgedeki önemli Hristiyan yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Beldede çok sayıda kilise, dini mekan ve tarihi eser bulunurken tarım ve turizm de bazı sakinler için önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Son aylarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki evlere, arazilere ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Yerel yetkililer ve kilise yetkilileri, saldırıların sürmesinin daha fazla ailenin ve gencin göç etmeyi düşünmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

16 bin dönüm araziye girmemiz engelleniyor

Huriyye, Taybe'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli hedefi olduğunu kaydederek, saldırıların yakma, hırsızlık, öldürme, ev duvarlarına ırkçı sloganlar ve tehditler yazma, hayvan barınakları ile at ahırlarına saldırma ve beldedeki bazı tesislere el koymayı kapsadığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birçok alanda kontrol sağladığını belirten Huriyye, "Bütün bunlara ek olarak 16 bin dönüm arazimize girmemiz engelleniyor." açıklamasını yaptı.

Huriyye, hukuki girişimin amacının saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması olduğunu vurgulayarak, yalnızca siyasi kınamalarla yetinmek istemediklerini ifade etti.

Taybe'nin çevresinde İsrail yerleşimleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu kaçak yerleşim yerleri bulunuyor. Belde sakinleri, saldırıların münferit olaylar olmaktan çıktığını, günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ve tarım ile hayvancılık amacıyla kullanılan arazilere erişimlerinin giderek kısıtlandığını aktarıyor.

Davaların kabul edilme ihtimali yüksek

Taybe Belediyesi, saldırıları belgelemekten yargı sürecine geçmeyi hedefliyor.

Belediye, bu amaçla ismini açıklamadığı ABD merkezli bir hukuk kuruluşuyla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor.

ABD mahkemelerinin ABD dışında gerçekleştirilen eylemler üzerindeki yargı yetkisi ve davacıların ABD vatandaşı veya daimi ikamet sahibi olmasının bu tür davalar için hukuki dayanak oluşturup oluşturmayacağı ise sürecin temel hukuki soruları arasında bulunuyor.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere mali veya başka türde destek sağladığı belirtilen ABD merkezli kuruluşlara yönelik hukuki girişim ihtimali de değerlendiriliyor.

Huriyye, açılması planlanan davaların ABD vatandaşı Yahudileri ve İsrail'in Filistin topraklarındaki gasbını destekleyen ABD merkezli kuruluşları kapsayacağını bildirdi.

ABD'de görüştükleri hukuk kuruluşunun kendilerine davaların kabul edilme ihtimalinin "yüksek" olduğunu söylediğini aktaran Huriyye, bu nedenle saldırılara ilişkin gerekli belgeleri ve diğer kanıtları hazırlamaya başladıklarını kaydetti.

Büyükelçiler geldi ama sonuç alamadık

Huriyye, ABD'de dava açma girişimini belediyenin son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası temasların devamı olarak nitelendirdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin büyükelçilerinin yanı sıra farklı ülkelerden bakanların da Taybe'yi ziyaret ettiğini belirten Huriyye, "Hepsi bize söz verdi ancak şimdiye kadar bir faydasını görmedik. Şimdiye kadar hiçbir Filistin topraklarını gasbeden İsrailliyi durduramadılar." dedi.

Belediyenin girişimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı bir dönemde gündeme geliyor.

İsrail hükümeti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını önlemek ve failleri soruşturmak için yeterli adım atmamakla uluslararası kamuoyunun eleştirilerine maruz kalıyor.

Saldırıların faillerinin nadiren gözaltına alındığı veya mahkum edildiği yönündeki değerlendirmelere dikkati çeken Huriyye, Taybe'nin saldırıları durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için farklı yollar aramayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası, Batı Şeria, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Hristiyan beldesi Taybe, ABD mahkemelerinde adalet aramaya hazırlanıyor - Son Dakika

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